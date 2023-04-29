Atatürk Havalimanı'na uzay merkezi polemiği

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı havacılık ve uzay merkezi yapacağız" demesi ve bunun için de Amerika'da yaşayan iki Türk iş insanını işaret etmesi yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu'nun vaadine Bayraktar kardeşler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi.
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