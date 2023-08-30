Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.

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