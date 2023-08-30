Atatürk'ün büyük zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.