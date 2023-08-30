Atatürk'ün Kocatepe'deki sembol fotoğrafının hikayesi
Subay Etem Tem, Afyon Kocatepe'de 26 Ağustos 1922'de, Büyük Taarruz'un başlamasına dakikalar kala deklanşöre bastı ve büyük mücadelenin sembol olan fotoğraflarından biri ortaya çıktı. Prof. Dr. Tülay Alim Baran, 2 yıl süren çalışmayla Etem Hamdi Tem'in fotoğraf arşivini derledi, ve Kocatepe'de çekilen o fotoğrafın hikayesini anlattı. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Cumhur Çatkaya)
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