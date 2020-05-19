57 yıllık ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'ne adayan Mustafa Kemal Atatürk, gerek milli mücadele döneminde gerek Cumhuriyet'in ilanından sonra spora büyük önem verdi. Atatürk sanılanın aksine futboldan çok, ferdi sporlara ilgi duyuyordu. İşte Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önem hakkında bilmeniz gerekenler...
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NTV 19.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 14:11
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