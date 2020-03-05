Atina'ya Nazi göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın mülteciler konusundaki tavrını eleştirdi. Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlara yapılan yardımın fotoğraflarını gösteren Erdoğan, “Yemek dağıtılanlardan birisi de belki Miçotakis'in büyükbabası, büyükannesidir” dedi.

NTV 05.03.2020 - 07:39 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 07:51

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER