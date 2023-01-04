Atmaca yakaladığı serçe ile dükkana daldı

İstanbul Beykoz'da yakaladığı serçeyle telefon dükkanına giren atmaca, paniğe yol açtı. Dükkan sahibinin süpürgeyle kovaladığı atmaca, ayağındaki serçeyi bırakıp kaçtı. Serçeyi yazıcının altında bulduğunu anlatan Bekir Hanoğlu ''Hızla geçti, büyük bir şeydi. Saniyeler içinde gördüm zaten. Baktık sonra yazıcının altında bir serçe. Çok korkmuştu. Elime aldım, öptüm. Uçup gitti'' dedi.
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