Atölyede fırtına kabusu: Kapı işçinin üzerine düştü

İstanbul Hadımköy’de fırtınaya tekstil atölyesinde çalışırken yakalanan işçilerden birinin üzerine kapı düştü. Aynı iş yerinin yemekhanesindeyse o anlarda bir başka kaza daha yaşandı. Fırtınanın uçurduğu bir çatı yemekhanenin camını patlattı. Parçalanan camdan bir işçi şans eseri kurtuldu.

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 11:59

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