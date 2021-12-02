Atölyede fırtına kabusu: Kapı işçinin üzerine düştü
İstanbul Hadımköy’de fırtınaya tekstil atölyesinde çalışırken yakalanan işçilerden birinin üzerine kapı düştü. Aynı iş yerinin yemekhanesindeyse o anlarda bir başka kaza daha yaşandı. Fırtınanın uçurduğu bir çatı yemekhanenin camını patlattı. Parçalanan camdan bir işçi şans eseri kurtuldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.