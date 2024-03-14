ATV kazasında yaralanan 4 arkadaş o anları anlattı | Telefonumu elimden aldılar
İstanbul'daki kazada yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu araçla çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuş, olayda dört kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralanan dört arkadaş o anları anlattı. Yurt dışına kaçan anne ve oğlunun bir an önce yakalanmasını istediler. (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Savaş Daldal)
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