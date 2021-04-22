AVM girişinde tekme tokat maske kavgası

Antalya’da bir aışveriş merkezinin girişinde maske takması için uyarılan vatandaşla, güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga yaşandı. İddiaya göre, maske takmamakta direnen müşteri kendini uyaran güvenlik görevlisine vurunca ortalık karıştı. Kadın güvenlik görevlilerinin de dahil olduğu kavga, kapıdaki başka bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ntv.com.tr 22.04.2021 - 17:26 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 17:56

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