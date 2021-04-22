AVM girişinde tekme tokat maske kavgası

Antalya’da bir aışveriş merkezinin girişinde maske takması için uyarılan vatandaşla, güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga yaşandı. İddiaya göre, maske takmamakta direnen müşteri kendini uyaran güvenlik görevlisine vurunca ortalık karıştı. Kadın güvenlik görevlilerinin de dahil olduğu kavga, kapıdaki başka bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 22.04.2021 - 17:26| Son Güncelleme : 22.04.2021 - 17:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.