Azgın sulardan mucize kurtuluş

Kastamonu Bozkurt’ta arabasını selden kurtarmak isterken suya kapılan Yılmaz Ersevenli, son anda hayata tutundu. Metrelerce sürüklenen ve ağaçlar sayesinde kurtulan Ersevenli, o anları NTV’ye anlattı (Haber:Emirhan Ergen)
Abone ol
Paylaş
NTV 13.08.2021 - 09:34| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 09:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.