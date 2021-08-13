Azgın sulardan mucize kurtuluş

Kastamonu Bozkurt’ta arabasını selden kurtarmak isterken suya kapılan Yılmaz Ersevenli, son anda hayata tutundu. Metrelerce sürüklenen ve ağaçlar sayesinde kurtulan Ersevenli, o anları NTV’ye anlattı (Haber:Emirhan Ergen)

NTV 13.08.2021 - 09:34 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 09:42

DİĞER VİDEOLAR