Babasına yumruk atan Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı

İstanbul Karaköy'deki bir kafeteryaya yabancı müşteri getiren Ukraynalı turist, para konusunda anlaşmazlık yaşadığı adama yumruk atınca oğlu tarafından defalarca bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp da edilen turist ağır şekilde yaralandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan bıçaklı saldırgan tutuklandı.

Haberler - İHA 16.04.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 16.04.2022 - 11:39

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