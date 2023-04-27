Bakan Akar'dan ABD'ye "1915" tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1915 olaylarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara tepki gösterdi. NTV ekibinden Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtlayan Bakan Akar, "Kesinlikle katliam dahi söz konusu değil. Kim bu konuda yorum yapmak istiyorsa raporu incelesin." dedi.
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