Başpehlivan Balaban güreş biter bitmez fotoğraf çektirmek isteyen kişiyle tartıştı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yenip, başpehlivan olan İsmail Balaban, müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip, sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen Murat Koyuncu ile tartıştı. Balaban, "Nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi. Balaban'ı çevresindekiler sakinleştirdi.
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