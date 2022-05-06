‘Bayram harçlığı’ diyerek 10 TL fazla ücret aldı

İstanbul Esenyurt’ta bir taksici, ‘bayram harçlığı’ diyerek taksimetre ücretinden 10 TL fazla para aldı. Durumu fark eden kadın yolcu 10 TL’yi geri isteyince tartışma çıktı. Bayram harçlığı istediğini kabul etmeyen taksici bu kez de fazla ücreti beşinci yolcu için aldığını söyledi. Taksici, kadın yolcuya hakaret ederek 10 TL’yi geri verdi ve uzaklaştı.

Haberler - İHA 06.05.2022 - 15:20 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 15:35

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