Okullarda iş bırakma eylemi: Öğrencilerden öğretmenlere destek

Okullarda artan şiddet ve eğitimcilere yönelik saldırılar bugün iş bırakma eylemiyle protesto edildi. Sendikalara bağlı öğretmenler derslere girmiyor. Buna karşın okullar tatil edilmedi, çoğu ders boş geçse de eğitim devam ediyor. Onur Aksoy İstanbul'un Anadolu, Baran Bila ise Avrupa yakasından öğretmenlerin şiddete karşı eylemini takip etti. Öğrencilerin büyük bir bölümünden de öğretmenlere destek geldi.

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