Beslediği köpekleri korumak isteyen kadın kurşunlara siper oldu

İstanbul Ümraniye'de parka gelen eli silahlı bir kişi, köpeklerin kendisini geçirmediği gerekçesiyle ateş etti. O sırada kedi ve köpekleri besleyen hayvansever Özlem Gürel, silahlı saldırganı durdurmaya çalıştı ve kurşunlara siper oldu. Olaydan sonra yakalanan Sinan D., 4 ay süreyle ev hapsi cezası ile silah bulundurmama cezasına çarptırıldı. Ayrıca yanağından kurşunla yaralanan köpeğin tedavi masraflarını da karşılayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ