Beslediği köpekleri korumak isteyen kadın kurşunlara siper oldu
İstanbul Ümraniye'de parka gelen eli silahlı bir kişi, köpeklerin kendisini geçirmediği gerekçesiyle ateş etti. O sırada kedi ve köpekleri besleyen hayvansever Özlem Gürel, silahlı saldırganı durdurmaya çalıştı ve kurşunlara siper oldu. Olaydan sonra yakalanan Sinan D., 4 ay süreyle ev hapsi cezası ile silah bulundurmama cezasına çarptırıldı. Ayrıca yanağından kurşunla yaralanan köpeğin tedavi masraflarını da karşılayacak.
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