Betona çipli kontrol (Elektronik beton izleme sistemi ile 58 bin bina takip altında)
İnşaat betonlarındaki hataları kayıp ve kaçakları sıfıra yakın hale getirmek için çipli takip sistemi hayata geçirilmişti. Kullanılan betonun tüm kimlik bilgilerini tek merkezde toplayan "elektronik beton izleme" sistemiyle yaklaşık 60 bin bina kontrol altında tutuluyor. Peki, çip uygulaması nasıl yapılıyor? Beton kalitesi nasıl takip ediliyor? İşte yanıtı...
30.01.2020 - 09:58| Son Güncelleme : 30.01.2020 - 10:16
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