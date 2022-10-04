Beykoz’da oltasına köpek balığı takıldı

İstanbul Beykoz’da balık tutmak için sahile gelen vatandaşın oltasına yavru bir köpek balığı takıldı. Sahildeki diğer balıkçılar ve çevrede toplananlar oltanın ucunda köpek balığı görünce gözlerine inanamadı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda bir vatandaşın ‘‘Abi sende de ne şans var’’ dediği duyuluyor.
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