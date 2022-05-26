Beyoğlu’nda değnekçi sivil polislere yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda kaldırım kenarına park eden sürücülerden otopark parası isteyen değnekçi, sivil polisler tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda değnekçinin araçtaki sivil polislere ‘‘Yol olur mu? İstanbul’un ortası burası. Otopark’’ dediği duyuluyor.
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DHA 26.05.2022 - 16:55| Son Güncelleme : 26.05.2022 - 17:06
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