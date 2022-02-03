Bıçaklı saldırganı şemsiyeyle durdurmaya çalıştı

İstanbul'da dün gece saatlerinde Avcılar istikametine giden metrobüs, Merter metrobüs durağına geldiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.

Haberler - NTV 03.02.2022 - 11:01 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 12:48

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