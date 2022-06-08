Bir anlık dalgınlık az kalsın faciayla noktalanıyordu

İzmir’de yolun karşısına geçmek isteyen bir anne ve iki çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasındaki bebek yola fırladı, anne ve kızı kaputa çarparak yere savruldu. Kazaya tanık olup yardıma koşan esnaf Ferit Solgun ‘‘Şoför çok dikkatliydi, ani fren yapıp üstlerinden geçmedi. Kadın dalgındı. Çok şükür hiçbirine bir şey olmadı’’ dedi.

Haberler - İHA 08.06.2022 - 16:09 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 16:22

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