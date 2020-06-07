Birliklere sevkte fiziki mesafe önlemi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde coronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 ay ertelenen celpler, 5 Haziran'da yeniden başladı. Askerler, yoğun virüs tedbirleriyle birliklere alınıyor. Milli Savunma Bakanlığı, silah altına alınacaklar için havaalanı, gar ve otogarlarda irtibat noktaları oluşturdu. Özel eşyaları ve ayakkabıları dezenfekte edilen askerler kimseyle temas ettirilmeden doğrudan birliklerine ulaştırılıyor.
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NTV 07.06.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 07.06.2020 - 17:30
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