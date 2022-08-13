Boş araziyi meyve bahçesine çevirdi

Kütahya'da yaşayan 76 yaşındaki Yusuf Okçu, 15 yıl önce eşiyle birlikte boş araziye yüzlerce fidan dikti. Yıllar boyunca bahçenin bakımını ihmal etmedi. Şimdi 500 ağaçlı meyve bahçesi var. Okçu, eşi 7 yıl önce öldüğünde ağaçlarla yeniden hayat bulduğunu söylüyor. Haber: Tuana

Haberler - NTV Haber 13.08.2022 - 12:10 | Son Güncelleme : 13.08.2022 - 12:30

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