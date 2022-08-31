Bursa'da otobüs terminalinin çatısının çökme anı güvenlik kamerasında

Bursa'da sağanak nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çatının yoğun yağış nedeniyle çökmesi ve alanda bulunan vatandaşların terminalin içine doğru kaçması yer aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 20:12 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 20:25

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