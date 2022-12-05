Meclis Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi gergin başladı. Genel Kurul'da AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen milletvekillerinin kavgası diğer milletvekillerinin araya girmesiyle engellendi. Görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken, CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde hükümete yönelik eleştirilerine AK Parti sıralarından tepki geldi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.