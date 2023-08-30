Büyük zaferden geriye kalan hatıralar

Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz; 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başladı, 30 Ağustos'ta Zafertepeçalköy'de Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla zaferle sonuçlandı. O döneme dair izlere hem Afyonkarasihar'da hem de Kütahya'da rastlamak mümkün. O izler arasında dikkat çeken bir parça var o da Yunan askerinin kullandığı miğfer. İşte ayrıntılar... (Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun)
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