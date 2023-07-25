Büyükçekmece'de bakımevinde engelliye kötü muamele
İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde kalan engellilere kötü muamele edildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerdeki çalışan gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olaya müdahil oldu. İl Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezi idari soruşturma tamamalanana kadar kapatılma kararı alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Yaşlılık
- Engelli
- Sağlık