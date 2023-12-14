Caddebostan'da cinayet gibi kaza: Yol kavgası can aldı
İstanbul Caddebostan'da motosiklet ve araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kazaya neden oldu. Otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savruldu, 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin şoförü ise tutuklandı. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Sedat Kılıç)
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