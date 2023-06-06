Çalınan tekerlekli sandalye yerine yenisi Merve'nin kapısına bırakıldı
Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, tekerlekli sandalyesi çalınan doğuştan engelli Merve Hazal Bülbül'e (5) ismi öğrenilemeyen bir hayırsever, kaldığı konteynerin önüne tekerlekli sandalye bıraktı. Sabah dışarı çıktıklarında yeni tekerlekli sandalye görünce şaşıran Merve'nin anneannesi Medine Bülbül, "Bir hayırsever mağduriyetimizin haber yapılmasından sonra duymuş ve kapımızın önüne tekerlekli sandalye bırakıp gitmiş. Hayırseveri tanımıyorum. Görenler genç birisi diyor" dedi.
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