Camdan cama 440 bin liralık hırsızlık

İstanbul Küçükçekmece’de, araçla park halindeki lüks bir otomobilin yanına yanaşan üç kişi, camdan cama yaklaşık 440 bin liralık hırsızlık yaptı. Hırsızlardan biri lüks otomobilin camını kırarak içeri girdi ve söktüğü tüm parçaları camdan arkadaşlarına verdi. 3 dakika 40 saniyede lüks otomobili çalışamaz duruma getiren hırsızlar aranıyor.
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