Çatıda asılı kaldı: ‘‘Çekin ne olur, yoruldum’’

Mersin’de bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı 5 katlı binanın çatısında asılı kaldı. Karşı apartmandaki komşular adamın ailesine ‘‘Ayaklarından tutun çekin’’ diye bağırarak yardımcı olmaya çalıştı. Dakikalarca asılı kaldığı için kollarında güç kalmayan adam ‘‘Çekin ne olur yoruldum, bırakacağım şimdi’’ diyerek yardım istedi. Daha fazla dayanamayan adam sonunda kendini balkon attı. Demire çarparak balkona düşen adamın yardımına evdekiler yetişti.

ntv.com.tr 06.06.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 16:54

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