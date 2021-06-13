Çatışmanın arkasından ‘otopark’ çıktı: Kızını parka götüren baba ölmüştü
İstanbul Şişli’de kızını parka götürmek isterken çatışmanının ortasında kalan Okan Karaten’in öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı. 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatışmıştı. Olayda, iki yaşındaki kızı Ada’yı parka götüren Okan Karaten ölmüş, biri motosikletli kurye iki kişi de yaralanmıştı. Bir mahalle sakinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı görülüyor. Bu sırada, çatışan grupla bağlantılı olduğu belirlenen ve iki araç arasında saklanan kişi de vuruluyor.
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NTV 13.06.2021 - 17:23| Son Güncelleme : 13.06.2021 - 17:32
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