Cesur kedi tilkiyi apartmana sokmadı

Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiyi fark eden kedi, tilkiye arkadan yaklaşarak saldırdı. Neye uğradığını şaşıran tilki bölgeden uzaklaşırken apartmana giren tilkiyi püskürten cesur kedi ise bir süre merdivenlerde bekledi.

NTV 22.07.2021 - 13:48 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 14:00

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