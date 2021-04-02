Ceza kesilen sürücü minibüsü bıraktı

İstanbul Maltepe'de fazla yolcu alan sürücü, Corona virüs denetiminde ceza kesilince minibüsünü bırakarak uzaklaştı. Şoför Cihan Yavuz polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum" dedi. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ile fazla yolcu almaktan 144 lira cezai işlem uygulandı.
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NTV 02.04.2021 - 12:10| Son Güncelleme : 02.04.2021 - 12:27
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