Ceza üstüne ceza yağdı, araç trafikten men edildi

İstanbul Kadıköy’de bir taksici başkasının ehliyetiyle yakalandı. Denetim sırasında aracın rüsum yani çalışma belegesinin de süresinin geçtiği ve muayenesinin de bittiği ortaya çıktı. Sürücü trafik polislerini araç sahibiyle konuşturmak için çok uğraştı ama polisler aracı trafikten men edip para cezası kesti.

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