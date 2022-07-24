Çöp evde korkunç olay: 1 yıl kilitli odada yaşadı

Bursa’da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.’yı mahkemeye verdi. Mahkemeden evin tahliyesi kararı çıktı. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasında, 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu. Çocuğun Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olduğu ve çöplerle dolu kilitli odada yaklaşık bir yıldır tuttuğu öğrenildi.
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