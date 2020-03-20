Corona virüs testi nasıl yapılıyor? (NTV muhabiri yerli test kitini araştırdı)
Corona virüs salgını tüm dünyada ölümcül etkisini sürdürüyor. Hastalığın teşhisinde test kiti çok önemli. Türkiye virüsün yayılmaya başladığı günlerde yerli test kiti geliştirmeyi başardı. İtalya dahil pek çok ülkeye ihraç edilen test kitleri de var. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, yerli üretim corona virüs testi üreten bir laboratuarda, konuğu ile birlikte ayrıntıları aktardı.
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20.03.2020 - 13:18| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 13:44
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