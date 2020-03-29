Corona virüsü hastalığını yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü anlattı

Kendisine, eşine ve oğluna corona virüs teşhisi konulan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoğlu hastalığı yendi ve hastaneden taburcu oldu. Durakhanoğlu, neler yaşadığını çektiği bir videoda anlattı.

NTV 29.03.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 11:39

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