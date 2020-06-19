Corona virüsten son 24 saatte 21 can kaybı

Günler sonra yeniden iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısından fazla. Son 24 saatte bin 304 kişi daha Corona virüse yakalanırken, bin 382 kişi iyileşti. 21 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor" dedi.
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NTV 19.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 10:14
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