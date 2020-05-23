Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl teşkilatına seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul il teşkilatına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz. 27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız." dedi.
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NTV Haber 23.05.2020 - 23:26| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 23:47
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