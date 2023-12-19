Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kavga gürültü yok, rahatız
Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına değindi. BM'deki oylamaya rağmen ateşkesin hala sağlanmamış olmasına tepki gösteren Erdoğan, Biden ile görüşmesinde ABD'nin tarihi sorumluluğunu hatırlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Tarih buna sessiz kalanları mahkum edecek." ifadesini kullandı. İsveç'in NATO üyeliği için katılım protokolünün TBMM'ye gönderildiğini hatırlatan Erdoğan, "ABD'nin F-16 sözünü tutması süreci hızlandırır." dedi. Erdoğan, seçim hazırlıklarına da değindi. Muhalefetteki süreci "Anlatmama gerek yok." sözleriyle değerlendiren Erdoğan, "Bizde kavga, gürültü yok, rahatız." diye konuştu. Geziyi takip eden gazeteciler arasındaki NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aktardı.
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