Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dar gelirliler için bağış kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyacak vatandaşlara yönelik bir destek kampanyası başlattı. Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasında ilk desteği, 7 aylık maaşını bağışlayarak kendisi yaptı. Erdoğan, iş insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve zekat verecek vatandaşları da kampanyaya desteğe çağırdı.

NTV 31.03.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 10:16

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER