Cumhuriyet 96 yaşında (İstanbul'da kutlamalar bir gün önce başladı)

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bir gün önce başladı. Cumhuriyet'in 96. yılı için ilk tören Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Musa Avsever anıta çelenk bıraktı. Sultanahmet Meydanı da kutlamaların bir diğer adresiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent orkestrası bandosunun verdiği mini konserin ardından "İstanbul ve Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı. Sultanahmet Meydanı'ndaki kutlamalar Şevval Sam, Fahir Atakoğlu ve Athena konserleri ile sürdü. Haber: PINAR İLİK Kamera: AHMET UÇAR