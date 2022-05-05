Dakikalar içinde vitrinleri boşaltan hırsızlar kamerada

İstanbul Beykoz’da kendi yaptıkları kumandayla kuyumcunun kapısını açan hırsızlar, tezgahlarda ne varsa birkaç dakika içinde çuvala doldurup kaçtı. 6 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan ve 14 suçtan sabıkalı oldukları belirlenen üç hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - DHA 05.05.2022 - 12:19 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 12:32

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