Dalış turizmine zehirli balık türü tehdidi

Muğla'da sayıları sürekli artan zehirli balıklar, dalış turizmi için de tehdit oluşturuyor. Deniz popülasyonunu olumsuz etkileyen istilacı türler, temas halinde insana da zarar verebiliyor. Geçen yıl 50 bin kişiyi su altı dünyasıyla buluşturan acenteler, bir an önce önlem alınmasını istiyor.
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NTV 29.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 14:46
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