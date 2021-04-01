Dayak yiyen kadını canı pahasına kurtardı

Antalya'da yol üzerinde bir kadının dövüldüğünü gören otobüs şoförü Barış Aytar, hemen aracını durdurup yardıma koştu. Araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını kurtaran Aytar, bıçaklı saldırıya uğradı. Olaydan yara almadan kurtulan 30 yaşındaki otobüs şoförü, kendisine saldıranlardan şikayetçi olacağını söyledi.

NTV 01.04.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 01.04.2021 - 12:46

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