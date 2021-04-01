Dayak yiyen kadını canı pahasına kurtardı

Antalya'da yol üzerinde bir kadının dövüldüğünü gören otobüs şoförü Barış Aytar, hemen aracını durdurup yardıma koştu. Araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını kurtaran Aytar, bıçaklı saldırıya uğradı. Olaydan yara almadan kurtulan 30 yaşındaki otobüs şoförü, kendisine saldıranlardan şikayetçi olacağını söyledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 01.04.2021 - 12:34| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 12:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.