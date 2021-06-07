Deniz salyası bir saatte limanı böyle kapladı

Deniz salyasının ne kadar hızlı yayıldığını gösteren çarpıcı bir görüntü… Gemlik Körfezi’nde çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan hızlandırılmış görüntüler, deniz salyasının bir saat içinde kıyıya nasıl yaklaştığını ve limanı tamamen nasıl kapladığını gözler önüne seriyor.

ntv.com.tr 07.06.2021 - 13:41 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 13:44

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