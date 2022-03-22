Denizin ölüm örtüsü müsilajla mücadele

Müsilaj, diğer ismiyle deniz salyası. Geçen yıl en çok konuştuğumuz sorunlar arasındaydı. Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde etkili oldu. Müsilaj nedeniyle sadece balıklar değil, birçok türde deniz canlısı öldü. Haftalar süren çalışmalarda tonlarca müsilaj temizlendi. denetimler artırılsa da Marmara'yı kirleten nedenler henüz tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Bu nedenle uzun süredir görülmese de müsilaj ya da benzer bir sorunun aniden ortaya çıkması sürpriz olmayacak. (Haber: Özgür Yılmaz - Kamera: Savaş Daldal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.