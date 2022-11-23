Deprem anında 3. kattan atladı

Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği illerden Bolu’da bir genç 3. kattan atladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, apartmandakilerin panikle sokağa kaçtıkları sırada camdan birinin atladığı görülüyor. Ambulansla hastaneye kaldırlan 28 yaşındaki Ç.L.’nin iki kolunun kırıldığı öğrenildi.
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