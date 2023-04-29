Depremde hasar gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde depremde hasan gören kaymakamlık binası kontrollü olarak yıkıldı. Uzun yıllar hizmet veren kaymakamlık binası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görmüştü. Tahliye edilen binanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. İlçede orta ve ağır hasarlı 88 binanın yıkımı sürüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.